وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض. وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:44 PM

"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض





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أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs