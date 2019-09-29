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"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء

لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:44 PM

"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء

لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,225
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,268
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