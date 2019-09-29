"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء
لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.
وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs
"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-29
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.
وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:44 PM
"الصحة" تعلن عن 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين رجال ونساء
لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 10.591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.
وقالت الوزارة اليوم: إن التقديم بدأ اليوم الموافق 29 سبتمبر ويستمر إلى 13 أكتوبر المقبل عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs