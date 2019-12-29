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"بدر بن سلطان" يدعو لتضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات

خلال اجتماعين حضرهما عدد من مسؤولي الطائف وميسان

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية.

وترأس الأمير "بدر" اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

الطائف نائب أمير مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدر بن سلطان" يدعو لتضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات
سبق

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية.

وترأس الأمير "بدر" اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:19 PM

"بدر بن سلطان" يدعو لتضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات

خلال اجتماعين حضرهما عدد من مسؤولي الطائف وميسان

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متعب البقمي - الطائف
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رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للفترة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية والذين بدورهم نقلوا له أبرز الاحتياجات التنموية.

وترأس الأمير "بدر" اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

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