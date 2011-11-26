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تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

"مطير: تعزيز بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف

وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة صباح الخميس.

وبين "مطير" أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأكد الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيداً أن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

المدير العام للشؤون الصحية مكة المكرمة

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تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات
سبق

وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة صباح الخميس.

وبين "مطير" أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأكد الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيداً أن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:54 PM

تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

"مطير: تعزيز بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة صباح الخميس.

وبين "مطير" أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأكد الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، بالإضافة إلى الربط والتواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيداً أن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

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