تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة. ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري. كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة. ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

الشؤون الإسلامية تشارك بـ"مهرجان الحريق" عبر برنامج دعوي مكثف لنخبة من الدعاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة.



ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري.



كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة.



ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 11:20 PM

الشؤون الإسلامية تشارك بـ"مهرجان الحريق" عبر برنامج دعوي مكثف لنخبة من الدعاة يتضمن موضوعات في الأمن الفكري والتحذير من الشائعات واستثمار الإجازة





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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة.



ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري.



كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة.



ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.