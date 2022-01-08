النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشؤون الإسلامية تشارك بـ"مهرجان الحريق" عبر برنامج دعوي مكثف لنخبة من الدعاة

يتضمن موضوعات في الأمن الفكري والتحذير من الشائعات واستثمار الإجازة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة.

ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري.

كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الشؤون الإسلامية تشارك بـ"مهرجان الحريق" عبر برنامج دعوي مكثف لنخبة من الدعاة
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة.

ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري.

كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:20 PM

الشؤون الإسلامية تشارك بـ"مهرجان الحريق" عبر برنامج دعوي مكثف لنخبة من الدعاة

يتضمن موضوعات في الأمن الفكري والتحذير من الشائعات واستثمار الإجازة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
84

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض من خلال إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق البرنامج الدعوي المتضمن مجموعة من المحاضرات الدينية يلقيها عددٌ من دعاة الوزارة في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي بالتزامن مع مهرجان الحمضيات السادس في محافظة الحريق الذي تشارك فيه إدارة المساجد والدعوة بالمحافظة.

ويتناول الدعاة في محاضراتهم خلال البرنامج على مجموعة من العناوين هي: نعمة الأمن، وأحكام الشتاء ، وحسن الجوار وحقوق الجار، والإجازة بين التفريط والاستغلال، والإخوان المسلمون صفتهم والتحذير منهم ، وتقوى الله تعالى، وحماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جماعة الإخوان في ميزان الشرع، وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، وأخلاقيات التعامل عبر وسائل التواصل، مواقع التواصل آداب وتنبيهات، مكانة العلماء وأهل العلم، فضل العلماء وحقوقهم على الأمة، وكشف أساليب الأعداء في النيل من العلماء، ‏مكانة العلماء ووجوب الرجوع إليهم وثمرات ذلك، وخطر الطعن في الحكام والعلماء، والهمة في طلب العلم، وآداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه ،آداب مجالس العلم، قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، أهمية العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري.

كما يتطرق المحاضرون إلى خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، أهمية التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج ‏الفكر الضال، تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، والسعي في طلب الرزق، ووجوب الصدق في التعامل، وفضل النفقة على الأسرة، وشروط مستحقي الزكاة، ومصادر الضمان الاجتماعي "الزكاة"، وحسن الخلق، وتحريم التحايل على الأنظمة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج الدعوي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار جهود الوزارة المبذولة لتوعية الناس بخطر الجماعات المنحرفة وغرس قيم الانتماء والمواطنة وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة