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تعليم سراة عبيدة يدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات2021م والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم .

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور: حسن العلكمي، أن "كانجارو" هي مسابقة دولية متخصصة في علوم الرياضيات وتهدف إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات وتعزيز شغفهم بها وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية الحاليةوالمستقبلية.

وبدوره أكد مدير النشاط الطلابي المُكلف عائض الهاجري، أن هذه المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي, داعيًا المدارس إلى حث الطلاب والطالبات للتسجيل في المسابقة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى الــثالث من شهر شعبان المقبل وذلك عبر الرابط التالي:

www.kangarooksa.com

إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة

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تعليم سراة عبيدة يدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات
سبق

دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات2021م والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم .

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور: حسن العلكمي، أن "كانجارو" هي مسابقة دولية متخصصة في علوم الرياضيات وتهدف إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات وتعزيز شغفهم بها وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية الحاليةوالمستقبلية.

وبدوره أكد مدير النشاط الطلابي المُكلف عائض الهاجري، أن هذه المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي, داعيًا المدارس إلى حث الطلاب والطالبات للتسجيل في المسابقة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى الــثالث من شهر شعبان المقبل وذلك عبر الرابط التالي:

www.kangarooksa.com

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:01 PM

تعليم سراة عبيدة يدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

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علي حفول - سراة عبيدة
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دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات2021م والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم .

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور: حسن العلكمي، أن "كانجارو" هي مسابقة دولية متخصصة في علوم الرياضيات وتهدف إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات وتعزيز شغفهم بها وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية الحاليةوالمستقبلية.

وبدوره أكد مدير النشاط الطلابي المُكلف عائض الهاجري، أن هذه المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي, داعيًا المدارس إلى حث الطلاب والطالبات للتسجيل في المسابقة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى الــثالث من شهر شعبان المقبل وذلك عبر الرابط التالي:

www.kangarooksa.com

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