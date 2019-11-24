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"سعود الطبية": نستخدم أحدث جهاز في العالم لتبخير تضخم البروستاتا

العويضة: الأمثل لإزالتها بأعلى درجات الأمان.. عمليات اليوم الواحد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية، استخدامها جهاز "ريزوم"، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة؛ أن القسم سيبدأ بإجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكري وسيولة الدم، مشيراً إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ لكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات، مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحة الجنسية وخلافه.

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"سعود الطبية": نستخدم أحدث جهاز في العالم لتبخير تضخم البروستاتا
سبق

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية، استخدامها جهاز "ريزوم"، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة؛ أن القسم سيبدأ بإجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكري وسيولة الدم، مشيراً إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ لكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات، مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحة الجنسية وخلافه.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
10:46 AM

"سعود الطبية": نستخدم أحدث جهاز في العالم لتبخير تضخم البروستاتا

العويضة: الأمثل لإزالتها بأعلى درجات الأمان.. عمليات اليوم الواحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم المسالك البولية، استخدامها جهاز "ريزوم"، الذي يُعد العلاج الأمثل لتبخير وإزالة تضخم البروستاتا بأعلى درجات الأمان.

وأكّد استشاري ورئيس قسم المسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة؛ أن القسم سيبدأ بإجراء العمليات باستخدام الجهاز الذي يناسب مرضى القلب والسكري وسيولة الدم، مشيراً إلى أنها من عمليات اليوم الواحد وهناك عدد آخر من التدخلات لإزالة تضخم البروستاتا؛ لكنها بنسب محدودة توجد بها مضاعفات، مثل: النزيف الدموي والارتشاح والتأثير على الصحة الجنسية وخلافه.

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