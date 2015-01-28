دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"
أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة
نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.
دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-28
نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:50 AM
دارة الملك عبدالعزيز تنعي الدكتور "شاووش"
أستاذ فيزياء وباحث في تاريخ مكة المكرمة
نعت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم الدكتور عبدالله بن صالح شاووش -رحمه الله- أستاذ الفيزياء بجامعة أم القرى (سابقاً) والباحث في تاريخ مكة المكرمة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الدارة سلطان بن حمد العويرضي تغريدة ينعي فيها الدكتور "شاووش". إنا لله وإنا إليه راجعون.