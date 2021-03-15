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اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية و "صحة" للتوعية والتثقيف

تتضمن دعم مرضى الأورام والكلى والدم والتصلب اللويحي

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية صحة للتوعية والتثقيف، تهدف إلى إنشاء برامج متعددة المسارات وفق ما ذكرت الاتفاقية.

وأوضحت المدينة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم العلاج والاستشارات الطبية، وإجراء العمليات الصغرى والكبرى وعمليات الولادة، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيف صحي وذلك لمرضى الجمعية.

وتدعم الاتفاقية مرضى الأورام بما فيهم الأطفال، مرضى الكلى، مرضى الدم، مرضى التصلب اللويحي وغيرهم، إضافة إلى العمليات الجراحية بكافة أنواعها.

مدينة الملك سعود الطبية

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اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية و "صحة" للتوعية والتثقيف
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية صحة للتوعية والتثقيف، تهدف إلى إنشاء برامج متعددة المسارات وفق ما ذكرت الاتفاقية.

وأوضحت المدينة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم العلاج والاستشارات الطبية، وإجراء العمليات الصغرى والكبرى وعمليات الولادة، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيف صحي وذلك لمرضى الجمعية.

وتدعم الاتفاقية مرضى الأورام بما فيهم الأطفال، مرضى الكلى، مرضى الدم، مرضى التصلب اللويحي وغيرهم، إضافة إلى العمليات الجراحية بكافة أنواعها.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:02 PM

اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية و "صحة" للتوعية والتثقيف

تتضمن دعم مرضى الأورام والكلى والدم والتصلب اللويحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية صحة للتوعية والتثقيف، تهدف إلى إنشاء برامج متعددة المسارات وفق ما ذكرت الاتفاقية.

وأوضحت المدينة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم العلاج والاستشارات الطبية، وإجراء العمليات الصغرى والكبرى وعمليات الولادة، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيف صحي وذلك لمرضى الجمعية.

وتدعم الاتفاقية مرضى الأورام بما فيهم الأطفال، مرضى الكلى، مرضى الدم، مرضى التصلب اللويحي وغيرهم، إضافة إلى العمليات الجراحية بكافة أنواعها.

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