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"مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم

"الدفاع المدني": لم ينتج عن الحريق أي إصابات أو وفيات

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.


ومن جانبه، ‫ أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة حريق ناقلة الوقود على طريق "مكة - جدة السريع" أي وفيات أو إصابات.

وباشرت فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.

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"مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم
سبق

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.


ومن جانبه، ‫ أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة حريق ناقلة الوقود على طريق "مكة - جدة السريع" أي وفيات أو إصابات.

وباشرت فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:20 AM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:48 AM

"مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم

"الدفاع المدني": لم ينتج عن الحريق أي إصابات أو وفيات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,931

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.


ومن جانبه، ‫ أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة حريق ناقلة الوقود على طريق "مكة - جدة السريع" أي وفيات أو إصابات.

وباشرت فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.

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