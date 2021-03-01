"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 40

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY
أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGYبرنامج حساب المواطن
أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY
أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY