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"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 40

التحقق متاح عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 40
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
03:33 PM

"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 40

التحقق متاح عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 40 "شهر مارس 2021".

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

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