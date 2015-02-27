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مكة.. إغلاق 4 منشآت تجارية ومعمل خالفت الاحترازات وإنذار 10 محال

ضمن جولات رقابية مكثّفة نفّذتها "الأمانة" بينها 107 بـ "المعابدة الفرعية"

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية أمس، جولات رقابية مكثّفة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، معملاً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة؛ حيث تمّ إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما قامت بلدية المعابدة الفرعية بتنفيذ 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أُخرى.

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مكة.. إغلاق 4 منشآت تجارية ومعمل خالفت الاحترازات وإنذار 10 محال
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية أمس، جولات رقابية مكثّفة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، معملاً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة؛ حيث تمّ إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما قامت بلدية المعابدة الفرعية بتنفيذ 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أُخرى.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
11:38 AM

مكة.. إغلاق 4 منشآت تجارية ومعمل خالفت الاحترازات وإنذار 10 محال

ضمن جولات رقابية مكثّفة نفّذتها "الأمانة" بينها 107 بـ "المعابدة الفرعية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية أمس، جولات رقابية مكثّفة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، واللجنة الإعلامية بالأمانة، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، ضبطت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، معملاً مخالفاً يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة؛ حيث تمّ إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

كما قامت بلدية المعابدة الفرعية بتنفيذ 107 جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بهدف التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، نتج عنها إغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أُخرى.

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