أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر
وكالة شؤون المسجد: مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر
وكالة شؤون المسجد: مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.