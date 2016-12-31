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من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر

وكالة شؤون المسجد: مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.




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من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر
سبق

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.




31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
03:32 PM

من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر

وكالة شؤون المسجد: مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.
وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.




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