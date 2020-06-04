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في مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"سبق" ترصد

استحوذت على كامل الطريق وعرقلت حركة السير

أثار نقل شجرة ضخمة بطريقة غريبة في بعض شوارع أبها، استنكار المارّة بعد أن استحوذت على كامل الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير.

ورصدت "سبق" قبل قليل، الوضع الذي بدت فيه الشجرة وتغطيتها للشاحنة التي تقلّها تمامًا، وهي تسير على الطريق المحاذي لجامعة الملك خالد بقريقر.

واستنكر عابرو الطريق نقل الشجرة بتلك الطريقة؛ لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر لا سمح الله؛ حيث يربط الطريق بين أبها وخميس مشيط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"سبق" ترصد
سبق

أثار نقل شجرة ضخمة بطريقة غريبة في بعض شوارع أبها، استنكار المارّة بعد أن استحوذت على كامل الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير.

ورصدت "سبق" قبل قليل، الوضع الذي بدت فيه الشجرة وتغطيتها للشاحنة التي تقلّها تمامًا، وهي تسير على الطريق المحاذي لجامعة الملك خالد بقريقر.

واستنكر عابرو الطريق نقل الشجرة بتلك الطريقة؛ لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر لا سمح الله؛ حيث يربط الطريق بين أبها وخميس مشيط.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:51 PM

في مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"سبق" ترصد

استحوذت على كامل الطريق وعرقلت حركة السير

A A A
محمد طيران - أبها
7
23,974

أثار نقل شجرة ضخمة بطريقة غريبة في بعض شوارع أبها، استنكار المارّة بعد أن استحوذت على كامل الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير.

ورصدت "سبق" قبل قليل، الوضع الذي بدت فيه الشجرة وتغطيتها للشاحنة التي تقلّها تمامًا، وهي تسير على الطريق المحاذي لجامعة الملك خالد بقريقر.

واستنكر عابرو الطريق نقل الشجرة بتلك الطريقة؛ لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر لا سمح الله؛ حيث يربط الطريق بين أبها وخميس مشيط.

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