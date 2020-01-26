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بينها ملابس غير لائقة .. ضبط 33 مخالفة للذوق العام بـ "جازان الشتوي"

"حصاد 15 يوماً" من العمل الشرطي وجرى إيقاع العقوبات المقررة بحقهم

ضبطت شرطة منطقة جازان، مخالفات لنظام الذوق العام، وذلك خلال مهرجان جازان الشتوي.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي من تاريخ ٨-٥-١٤٤١هـ حتى ٢٣-٥-١٤٤١هـ، ضبط (33) مخالفة للذوق العام.

وبيّن المتحدث أنها شملت: مخالفة ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، وتمّ إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

شرطة منطقة جازان جازان مهرجان جازان الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها ملابس غير لائقة .. ضبط 33 مخالفة للذوق العام بـ "جازان الشتوي"
سبق

ضبطت شرطة منطقة جازان، مخالفات لنظام الذوق العام، وذلك خلال مهرجان جازان الشتوي.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي من تاريخ ٨-٥-١٤٤١هـ حتى ٢٣-٥-١٤٤١هـ، ضبط (33) مخالفة للذوق العام.

وبيّن المتحدث أنها شملت: مخالفة ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، وتمّ إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

بينها ملابس غير لائقة .. ضبط 33 مخالفة للذوق العام بـ "جازان الشتوي"

"حصاد 15 يوماً" من العمل الشرطي وجرى إيقاع العقوبات المقررة بحقهم

A A A
محمد المواسي - جازان
8
5,828

ضبطت شرطة منطقة جازان، مخالفات لنظام الذوق العام، وذلك خلال مهرجان جازان الشتوي.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي من تاريخ ٨-٥-١٤٤١هـ حتى ٢٣-٥-١٤٤١هـ، ضبط (33) مخالفة للذوق العام.

وبيّن المتحدث أنها شملت: مخالفة ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، وتمّ إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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