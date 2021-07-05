النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

الرياض.. مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان

تشكل خطرًا جسيمًا خصوصًا على الأطفال.. والغرامات لا تردع المخالفين

تحولت مخلفات البناء والأنقاض والتي يتم إلقاء مخلفات البناء بها بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء بجوار المنازل في بعض أحياء الرياض إلى بيئة خصبة لتجمع العقارب والقوارض، الأمر الذي دفع بها خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة لدخول المنازل وتهديد السكان.

وقال سكان يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا خصوصًا خلال الفترة الحالية وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحين أنها تشكل خطرًا جسيمًا خصوصًا على الأطفال والذين لا يعون خطورتها.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب والقوارض والزواحف القاتلة.

وتابعوا: هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبات على كل من يخالف توجيهات الجهات المعنية ويلجأ للرمي العشوائي.

وبيّنوا أنه في بعض المواقع أصبحت المخلفات والأنقاض تقارب لارتفاع أسوار المنازل، مشيرين إلى أن الأحياء المتضررة غرب العاصمة كثيرة نظرًا لوجود أراضٍ فضاء شاسعة تحيط بها شعاب وأودية من الجهة الغربية.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد قامت بإنشاء قسم خاص لمراقبة الأراضي الفضاء للحد من ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء، حيث يقوم هذا القسم بالمراقبة للأراضي الفضاء وضبط الذين يقومون بالتخلص العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء في هذه الأماكن غير مخصصة.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ إلى ألفي ريال مع نقل المخلفات على نفقة المخالف ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وتمكنت الأمانة من رفع ما يقارب مليوني متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان
سبق

تحولت مخلفات البناء والأنقاض والتي يتم إلقاء مخلفات البناء بها بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء بجوار المنازل في بعض أحياء الرياض إلى بيئة خصبة لتجمع العقارب والقوارض، الأمر الذي دفع بها خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة لدخول المنازل وتهديد السكان.

وقال سكان يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا خصوصًا خلال الفترة الحالية وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحين أنها تشكل خطرًا جسيمًا خصوصًا على الأطفال والذين لا يعون خطورتها.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب والقوارض والزواحف القاتلة.

وتابعوا: هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبات على كل من يخالف توجيهات الجهات المعنية ويلجأ للرمي العشوائي.

وبيّنوا أنه في بعض المواقع أصبحت المخلفات والأنقاض تقارب لارتفاع أسوار المنازل، مشيرين إلى أن الأحياء المتضررة غرب العاصمة كثيرة نظرًا لوجود أراضٍ فضاء شاسعة تحيط بها شعاب وأودية من الجهة الغربية.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد قامت بإنشاء قسم خاص لمراقبة الأراضي الفضاء للحد من ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء، حيث يقوم هذا القسم بالمراقبة للأراضي الفضاء وضبط الذين يقومون بالتخلص العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء في هذه الأماكن غير مخصصة.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ إلى ألفي ريال مع نقل المخلفات على نفقة المخالف ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وتمكنت الأمانة من رفع ما يقارب مليوني متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:44 AM

الرياض.. مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان

تشكل خطرًا جسيمًا خصوصًا على الأطفال.. والغرامات لا تردع المخالفين

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
7,545

تحولت مخلفات البناء والأنقاض والتي يتم إلقاء مخلفات البناء بها بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء بجوار المنازل في بعض أحياء الرياض إلى بيئة خصبة لتجمع العقارب والقوارض، الأمر الذي دفع بها خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة لدخول المنازل وتهديد السكان.

وقال سكان يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا خصوصًا خلال الفترة الحالية وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحين أنها تشكل خطرًا جسيمًا خصوصًا على الأطفال والذين لا يعون خطورتها.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب والقوارض والزواحف القاتلة.

وتابعوا: هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبات على كل من يخالف توجيهات الجهات المعنية ويلجأ للرمي العشوائي.

وبيّنوا أنه في بعض المواقع أصبحت المخلفات والأنقاض تقارب لارتفاع أسوار المنازل، مشيرين إلى أن الأحياء المتضررة غرب العاصمة كثيرة نظرًا لوجود أراضٍ فضاء شاسعة تحيط بها شعاب وأودية من الجهة الغربية.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد قامت بإنشاء قسم خاص لمراقبة الأراضي الفضاء للحد من ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء، حيث يقوم هذا القسم بالمراقبة للأراضي الفضاء وضبط الذين يقومون بالتخلص العشوائي لأنقاض ومخلفات البناء في هذه الأماكن غير مخصصة.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ إلى ألفي ريال مع نقل المخلفات على نفقة المخالف ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وتمكنت الأمانة من رفع ما يقارب مليوني متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة