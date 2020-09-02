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بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين

بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.

لبنان

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بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
سبق

بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:51 AM

بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.

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