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بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

شاب صيني: فعلت ذلك لأنني أعرف معنى الإنسانية

نجح شاب صيني في إنقاذ رضيع سقط من أمه بين عربة قطار مترو ورصيف المحطة، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي- وسط الصين.

وحسب تليفزيون "سي سي تي في" الصيني، أوضحت لقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة محطة المترو، الطفل الرضيع وهو يسقط من يد والدته في أثناء محاولتها ركوب القطار، حيث لم تتمكّن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين بسبب شدة الزحام في محطة القطار.

وهنا تدخل هذا الشاب ليعيد إليها طفلها، حسب موقع "الإمارات اليوم".

من جانبها، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن إحدى شرطيات محطة قطار المترو، أبلغت المسؤولين بضرورة توقف القطار حتى يتمكنوا من إنقاذ الطفل.

وتوقف القطار وتجمّع الركاب بجانب العربة التي سقط بمحاذاتها الرضيع، ثم نزل الشاب في هذه المساحة الضيفة لالتقاط الطفل.

وأوضح الشاب الصيني بعد إتمام عملية إنقاذ الطفل الرضيع، أنه فعل ذلك لأنه يعرف معنى الإنسانية، حيث سقط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في إنقاذه.

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بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف
سبق

نجح شاب صيني في إنقاذ رضيع سقط من أمه بين عربة قطار مترو ورصيف المحطة، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي- وسط الصين.

وحسب تليفزيون "سي سي تي في" الصيني، أوضحت لقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة محطة المترو، الطفل الرضيع وهو يسقط من يد والدته في أثناء محاولتها ركوب القطار، حيث لم تتمكّن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين بسبب شدة الزحام في محطة القطار.

وهنا تدخل هذا الشاب ليعيد إليها طفلها، حسب موقع "الإمارات اليوم".

من جانبها، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن إحدى شرطيات محطة قطار المترو، أبلغت المسؤولين بضرورة توقف القطار حتى يتمكنوا من إنقاذ الطفل.

وتوقف القطار وتجمّع الركاب بجانب العربة التي سقط بمحاذاتها الرضيع، ثم نزل الشاب في هذه المساحة الضيفة لالتقاط الطفل.

وأوضح الشاب الصيني بعد إتمام عملية إنقاذ الطفل الرضيع، أنه فعل ذلك لأنه يعرف معنى الإنسانية، حيث سقط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في إنقاذه.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
11:55 AM

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف

شاب صيني: فعلت ذلك لأنني أعرف معنى الإنسانية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,329

نجح شاب صيني في إنقاذ رضيع سقط من أمه بين عربة قطار مترو ورصيف المحطة، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي- وسط الصين.

وحسب تليفزيون "سي سي تي في" الصيني، أوضحت لقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة محطة المترو، الطفل الرضيع وهو يسقط من يد والدته في أثناء محاولتها ركوب القطار، حيث لم تتمكّن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين بسبب شدة الزحام في محطة القطار.

وهنا تدخل هذا الشاب ليعيد إليها طفلها، حسب موقع "الإمارات اليوم".

من جانبها، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن إحدى شرطيات محطة قطار المترو، أبلغت المسؤولين بضرورة توقف القطار حتى يتمكنوا من إنقاذ الطفل.

وتوقف القطار وتجمّع الركاب بجانب العربة التي سقط بمحاذاتها الرضيع، ثم نزل الشاب في هذه المساحة الضيفة لالتقاط الطفل.

وأوضح الشاب الصيني بعد إتمام عملية إنقاذ الطفل الرضيع، أنه فعل ذلك لأنه يعرف معنى الإنسانية، حيث سقط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في إنقاذه.

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