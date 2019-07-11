فيصل بن خالد مستقبلاً الطفلة المتعافية من السرطان: واجهت المرض بشجاعة

أمير "الشمالية" استمع من والدها لتجربتها وكيف استطاعت أن تتعافى

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الطفلة روند جميل الرويلي، يرافقها والدها ووالدتها.

وأثنى أمير المنطقة على قوة إرادتها، وما تتمتع به من عزيمة وإصرار جعلها تواجه المرض بكل شجاعة، مستمعاً من والدها لتجربتها مع مرض السرطان، وكيف استطاعت أن تتعافى منه.

وعبّر والدا الطفلة عن شكرهما وتقديرهما للفتة أمير المنطقة بتحقيق أمنيتها بلقائه.

وقدّم الأمير فيصل بن خالد في نهاية الاستقبال للطفلة هدية خاصة.