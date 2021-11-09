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الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مُسيَّرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الليلة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، يشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية
سبق

دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مُسيَّرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الليلة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، يشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
01:36 AM

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مُسيَّرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الليلة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، يشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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