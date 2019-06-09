الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" يحذّر

دعت المديرية إلى اتباع الإرشادات والابتعاد عن مجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل: (مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمندق، والمخواة، وقلوة، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.