النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعلى حصيلة منذ يوليو.. "كورونا" يودي بحياة 595 بريطانياً في يوم واحد

الفيروس أصاب 33950 شخصاً جديداً

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وطالبت الحكومة هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتباراً من بداية ديسمبر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعلى حصيلة منذ يوليو.. "كورونا" يودي بحياة 595 بريطانياً في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وطالبت الحكومة هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتباراً من بداية ديسمبر.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
08:14 PM

أعلى حصيلة منذ يوليو.. "كورونا" يودي بحياة 595 بريطانياً في يوم واحد

الفيروس أصاب 33950 شخصاً جديداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
251

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وطالبت الحكومة هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتباراً من بداية ديسمبر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,206

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة