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"أمانة جدة" تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية

ضمن سعيها للارتقاء بخدمة المستفيدين

فعَّلت أمانة محافظة جدة، خدمة الباركود التفاعلي؛ لتسهيل الوصول لثمان خدمات بلدية؛ وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتمكن ميزة الباركود التفاعلي المستفيدين من الوصول لـ(خدمة الاتصال المباشر – خدمة تقديم معاملة إلكترونية – دليل المستخدم لتقديم معاملة إلكترونية – خدمة دعم مرابطي الحد الجنوبي – خدمة حجز المواعيد – منصة بلدي – الوصول السريع للخدمات الإلكترونية – بلاغات 940).

وتسعى أمانة جدة باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية؛ وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للعملاء.

يذكر أن أمانة جدة تقدم جميع خدماتها البلدية في مكان واحد عبر بوابتها الإلكترونية، والتي يمكن للمستفيد الحصول عليها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، فضلاً عن تفعيل عدد من خدماتها عبر خدمة النفاذ الموحد والتي تتيح للعملاء من مواطنين أو مقيمين الدخول إلى حساباتهم الموثقة وتنفيذ خدماتهم والاطلاع على جميع بياناتهم دون الحاجة للمراجعة.

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"أمانة جدة" تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية
سبق

فعَّلت أمانة محافظة جدة، خدمة الباركود التفاعلي؛ لتسهيل الوصول لثمان خدمات بلدية؛ وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتمكن ميزة الباركود التفاعلي المستفيدين من الوصول لـ(خدمة الاتصال المباشر – خدمة تقديم معاملة إلكترونية – دليل المستخدم لتقديم معاملة إلكترونية – خدمة دعم مرابطي الحد الجنوبي – خدمة حجز المواعيد – منصة بلدي – الوصول السريع للخدمات الإلكترونية – بلاغات 940).

وتسعى أمانة جدة باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية؛ وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للعملاء.

يذكر أن أمانة جدة تقدم جميع خدماتها البلدية في مكان واحد عبر بوابتها الإلكترونية، والتي يمكن للمستفيد الحصول عليها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، فضلاً عن تفعيل عدد من خدماتها عبر خدمة النفاذ الموحد والتي تتيح للعملاء من مواطنين أو مقيمين الدخول إلى حساباتهم الموثقة وتنفيذ خدماتهم والاطلاع على جميع بياناتهم دون الحاجة للمراجعة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:21 PM

"أمانة جدة" تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية

ضمن سعيها للارتقاء بخدمة المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فعَّلت أمانة محافظة جدة، خدمة الباركود التفاعلي؛ لتسهيل الوصول لثمان خدمات بلدية؛ وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتمكن ميزة الباركود التفاعلي المستفيدين من الوصول لـ(خدمة الاتصال المباشر – خدمة تقديم معاملة إلكترونية – دليل المستخدم لتقديم معاملة إلكترونية – خدمة دعم مرابطي الحد الجنوبي – خدمة حجز المواعيد – منصة بلدي – الوصول السريع للخدمات الإلكترونية – بلاغات 940).

وتسعى أمانة جدة باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية؛ وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للعملاء.

يذكر أن أمانة جدة تقدم جميع خدماتها البلدية في مكان واحد عبر بوابتها الإلكترونية، والتي يمكن للمستفيد الحصول عليها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، فضلاً عن تفعيل عدد من خدماتها عبر خدمة النفاذ الموحد والتي تتيح للعملاء من مواطنين أو مقيمين الدخول إلى حساباتهم الموثقة وتنفيذ خدماتهم والاطلاع على جميع بياناتهم دون الحاجة للمراجعة.

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