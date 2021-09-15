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"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911

ضمن إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية

التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911
سبق

التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:20 PM

"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911

ضمن إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

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