"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911
ضمن إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية
التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-15
التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:20 PM
"الدلاك" يلتقي بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911
ضمن إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية
التقى مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، في الرياض، اليوم، بقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله الفارس، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد عادل الأسمري، وعدد من قيادات المركز.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من منسوبي الوزارة، التعريف بالخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي، إضافة إلى علاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال المدة الماضية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية؛ ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.