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أمير عسير يرعى حفل تخريج 734 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم

"آل فايع": تم اعتماد مكافآت للطلاب بأكثر من 564 ألف ريال

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعتين 42 و 43 للعام 1439-1440هـ, من حفاظ وحافظات القرآن الكريم, الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير, وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بعرض نموذج قرآني لعددٍ من الطلاب الخريجين, ثم ألقى مدير الجمعية يحيى آل فايع كلمة ثمّن خلالها رعاية أمير المنطقة ودعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.

وأشار "آل فايع" إلى أن الجمعية زفت أكثر من 734 دارسًا ودارسة على مستوى منطقة عسير أتمّوا حفظ القرآن الكريم, منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من مدينة أبها, وذلك في عامي 1439-1440هـ, لافتًا إلى أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها, ثم كرّم راعي الحفل الداعمين للجمعية والخريجين, ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

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أمير عسير يرعى حفل تخريج 734 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم
سبق

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعتين 42 و 43 للعام 1439-1440هـ, من حفاظ وحافظات القرآن الكريم, الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير, وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بعرض نموذج قرآني لعددٍ من الطلاب الخريجين, ثم ألقى مدير الجمعية يحيى آل فايع كلمة ثمّن خلالها رعاية أمير المنطقة ودعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.

وأشار "آل فايع" إلى أن الجمعية زفت أكثر من 734 دارسًا ودارسة على مستوى منطقة عسير أتمّوا حفظ القرآن الكريم, منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من مدينة أبها, وذلك في عامي 1439-1440هـ, لافتًا إلى أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها, ثم كرّم راعي الحفل الداعمين للجمعية والخريجين, ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:19 PM

أمير عسير يرعى حفل تخريج 734 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم

"آل فايع": تم اعتماد مكافآت للطلاب بأكثر من 564 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعتين 42 و 43 للعام 1439-1440هـ, من حفاظ وحافظات القرآن الكريم, الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير, وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بأبها.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بعرض نموذج قرآني لعددٍ من الطلاب الخريجين, ثم ألقى مدير الجمعية يحيى آل فايع كلمة ثمّن خلالها رعاية أمير المنطقة ودعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.

وأشار "آل فايع" إلى أن الجمعية زفت أكثر من 734 دارسًا ودارسة على مستوى منطقة عسير أتمّوا حفظ القرآن الكريم, منهم أكثر من 200 دارس ودارسة من مدينة أبها, وذلك في عامي 1439-1440هـ, لافتًا إلى أنه تم اعتماد مكافآت مالية للطلاب والطالبات بأكثر من 564 ألف ريال.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات الجمعية منذ تأسيسها, ثم كرّم راعي الحفل الداعمين للجمعية والخريجين, ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

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