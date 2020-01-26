وقالت الهيئة: تشير التوقعات إلى أن الفرصة تتهيّأ لهطول الأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري على أجزاءٍ من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، إلى مناطق وسط المملكة وشرقها.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية تتعرّض لها المملكة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

"الأرصاد" تعلن حالة تقلبات جوية على المملكة اعتباراً من الأربعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية تتعرّض لها المملكة اعتباراً من الأربعاء المقبل. وقالت الهيئة: تشير التوقعات إلى أن الفرصة تتهيّأ لهطول الأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري على أجزاءٍ من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، إلى مناطق وسط المملكة وشرقها.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 11:23 AM

"الأرصاد" تعلن حالة تقلبات جوية على المملكة اعتباراً من الأربعاء فرص لهطول أمطار تستمر حتى نهاية الأسبوع على غرب ووسط وشرق السعودية





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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية تتعرّض لها المملكة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة: تشير التوقعات إلى أن الفرصة تتهيّأ لهطول الأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري على أجزاءٍ من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، إلى مناطق وسط المملكة وشرقها.