النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق

فيما بدأ الشهر الماضي بالرياض وجدة والدمام وحددت له غرامة تصل إلى 500 ريال

قال "المرور السعودي"، اليوم الاثنين: إنه تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" في: جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق
سبق

قال "المرور السعودي"، اليوم الاثنين: إنه تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" في: جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:14 PM

"المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق

فيما بدأ الشهر الماضي بالرياض وجدة والدمام وحددت له غرامة تصل إلى 500 ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
9,135

قال "المرور السعودي"، اليوم الاثنين: إنه تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" في: جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة