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وزير العدل بجزر القمر: المملكة تُحكّم كتاب الله وسنة نبيه وقضاؤها مستقل وهذا ما أغاظ المتربصين

أكد أن بلاده وقيادتها ترفض المساس بالسعودية وسيادتها وأشاد بمواقفها العدلية في جميع المحافل الدولية

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة محمد حسين علي جمل الليل، أن حكومة جزر القمر تقف موقف المؤيد مع مواقف المملكة العربية السعودية في جميع القضايا الدولية، والقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم بمحافظة جدة.

ونوه "جمل الليل" باللقاء الذي جمعه بـ"آل الشيخ" وما تطرق إليه من قضايا تهم البلدين، والذي وصفه باللقاء المهم، والذي سنرى نتائجه وآثاره قريباً.

وأكد "جمل الليل" أن بلاده وقيادتها ترفض المساس بالمملكة وسيادتها، مشيداً باستقلالية القضاء فيها، وأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن العدالة هي شيمة المملكة، مشيداً بالمواقف العدلية للمملكة في جميع المحافل الدولية، وهذا ما جعل أعداء المملكة يتربصون بها للنيل منها.

ودعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة في ختام حديثه- الله عز وجل- أن يوفق حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً الجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

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وزير العدل بجزر القمر: المملكة تُحكّم كتاب الله وسنة نبيه وقضاؤها مستقل وهذا ما أغاظ المتربصين
سبق

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة محمد حسين علي جمل الليل، أن حكومة جزر القمر تقف موقف المؤيد مع مواقف المملكة العربية السعودية في جميع القضايا الدولية، والقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم بمحافظة جدة.

ونوه "جمل الليل" باللقاء الذي جمعه بـ"آل الشيخ" وما تطرق إليه من قضايا تهم البلدين، والذي وصفه باللقاء المهم، والذي سنرى نتائجه وآثاره قريباً.

وأكد "جمل الليل" أن بلاده وقيادتها ترفض المساس بالمملكة وسيادتها، مشيداً باستقلالية القضاء فيها، وأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن العدالة هي شيمة المملكة، مشيداً بالمواقف العدلية للمملكة في جميع المحافل الدولية، وهذا ما جعل أعداء المملكة يتربصون بها للنيل منها.

ودعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة في ختام حديثه- الله عز وجل- أن يوفق حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً الجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:32 PM

وزير العدل بجزر القمر: المملكة تُحكّم كتاب الله وسنة نبيه وقضاؤها مستقل وهذا ما أغاظ المتربصين

أكد أن بلاده وقيادتها ترفض المساس بالسعودية وسيادتها وأشاد بمواقفها العدلية في جميع المحافل الدولية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
621

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة محمد حسين علي جمل الليل، أن حكومة جزر القمر تقف موقف المؤيد مع مواقف المملكة العربية السعودية في جميع القضايا الدولية، والقضايا التي تهم العالم الإسلامي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم بمحافظة جدة.

ونوه "جمل الليل" باللقاء الذي جمعه بـ"آل الشيخ" وما تطرق إليه من قضايا تهم البلدين، والذي وصفه باللقاء المهم، والذي سنرى نتائجه وآثاره قريباً.

وأكد "جمل الليل" أن بلاده وقيادتها ترفض المساس بالمملكة وسيادتها، مشيداً باستقلالية القضاء فيها، وأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن العدالة هي شيمة المملكة، مشيداً بالمواقف العدلية للمملكة في جميع المحافل الدولية، وهذا ما جعل أعداء المملكة يتربصون بها للنيل منها.

ودعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية وحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر المتحدة في ختام حديثه- الله عز وجل- أن يوفق حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً الجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

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