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"الخليوي" يكشف عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة في سماء السعودية

لم تحدث منذ أكثر من 100 عام

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن سماء السعودية سوف تشهد حدوث ظاهرة فلكية تاريخية نادرة قبل نهاية العام الميلادي في ٢٦ ديسمبر الموافق ٢٩-٤-١٤٤١، وهو "الكسوف الحلقي للشمس" والذي لم يحدث منذ أكثر من مائة سنة، ولن يتكرر قبل ٨٤ سنة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "يكون الكسوف الحلقي بتوسط القمر ضوء الشمس حينما يجتمعان مع الأرض على خط واحد، ليحيط ضوء الشمس بالقمر كالخاتم، وسيرى الكسوف الحلقي في خط مسار محدد ليبدأ من شرق السعودية مروراً بدولة قطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان".

وأضاف: "سوف يبلغ الكسوف الحلقي ذروته قرب سنغافورة عند الساعة ٨:١٧ صباحاً بتوقيت السعودية، ويستمر لمدة ۳ دقائق ونصف، أما الكسوف الجزئي فإنه سيرى في رقعة واسعة ومنها دول الخليج والشام والعراق ودول شرقي إفريقيا، بالإضافة إلى غالب دول آسيا".

وتابع: "ومما يزيد الكسوف ندرة أنه ستشرق الشمس صبيحة ٢٦ ديسمبر وهي مكسوفة، وتستمر الظاهرة قرابة الساعتين كذلك، ففي الرياض ستشرق الشمس الساعة ٦:٣٥ صباحاً وهي مكسوفة بنسبة ٨٨.٥% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة ٧:٤٦ صباحاً".

وختم "الخليوي" حديثه محذراً من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، لما له من أضرار جسيمة على العين، ناصحاً من يريدون مراقبة الكسوف بارتداء نظارات خاصة للكسوف لكي تحجب الأشعة الضارة بالعين.

ظاهرة فلكية الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الكسوف الحلقي للشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخليوي" يكشف عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة في سماء السعودية
سبق

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن سماء السعودية سوف تشهد حدوث ظاهرة فلكية تاريخية نادرة قبل نهاية العام الميلادي في ٢٦ ديسمبر الموافق ٢٩-٤-١٤٤١، وهو "الكسوف الحلقي للشمس" والذي لم يحدث منذ أكثر من مائة سنة، ولن يتكرر قبل ٨٤ سنة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "يكون الكسوف الحلقي بتوسط القمر ضوء الشمس حينما يجتمعان مع الأرض على خط واحد، ليحيط ضوء الشمس بالقمر كالخاتم، وسيرى الكسوف الحلقي في خط مسار محدد ليبدأ من شرق السعودية مروراً بدولة قطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان".

وأضاف: "سوف يبلغ الكسوف الحلقي ذروته قرب سنغافورة عند الساعة ٨:١٧ صباحاً بتوقيت السعودية، ويستمر لمدة ۳ دقائق ونصف، أما الكسوف الجزئي فإنه سيرى في رقعة واسعة ومنها دول الخليج والشام والعراق ودول شرقي إفريقيا، بالإضافة إلى غالب دول آسيا".

وتابع: "ومما يزيد الكسوف ندرة أنه ستشرق الشمس صبيحة ٢٦ ديسمبر وهي مكسوفة، وتستمر الظاهرة قرابة الساعتين كذلك، ففي الرياض ستشرق الشمس الساعة ٦:٣٥ صباحاً وهي مكسوفة بنسبة ٨٨.٥% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة ٧:٤٦ صباحاً".

وختم "الخليوي" حديثه محذراً من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، لما له من أضرار جسيمة على العين، ناصحاً من يريدون مراقبة الكسوف بارتداء نظارات خاصة للكسوف لكي تحجب الأشعة الضارة بالعين.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:07 PM

"الخليوي" يكشف عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة في سماء السعودية

لم تحدث منذ أكثر من 100 عام

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عويد التومي - رفحاء
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أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن سماء السعودية سوف تشهد حدوث ظاهرة فلكية تاريخية نادرة قبل نهاية العام الميلادي في ٢٦ ديسمبر الموافق ٢٩-٤-١٤٤١، وهو "الكسوف الحلقي للشمس" والذي لم يحدث منذ أكثر من مائة سنة، ولن يتكرر قبل ٨٤ سنة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "يكون الكسوف الحلقي بتوسط القمر ضوء الشمس حينما يجتمعان مع الأرض على خط واحد، ليحيط ضوء الشمس بالقمر كالخاتم، وسيرى الكسوف الحلقي في خط مسار محدد ليبدأ من شرق السعودية مروراً بدولة قطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان".

وأضاف: "سوف يبلغ الكسوف الحلقي ذروته قرب سنغافورة عند الساعة ٨:١٧ صباحاً بتوقيت السعودية، ويستمر لمدة ۳ دقائق ونصف، أما الكسوف الجزئي فإنه سيرى في رقعة واسعة ومنها دول الخليج والشام والعراق ودول شرقي إفريقيا، بالإضافة إلى غالب دول آسيا".

وتابع: "ومما يزيد الكسوف ندرة أنه ستشرق الشمس صبيحة ٢٦ ديسمبر وهي مكسوفة، وتستمر الظاهرة قرابة الساعتين كذلك، ففي الرياض ستشرق الشمس الساعة ٦:٣٥ صباحاً وهي مكسوفة بنسبة ٨٨.٥% وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة ٧:٤٦ صباحاً".

وختم "الخليوي" حديثه محذراً من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، لما له من أضرار جسيمة على العين، ناصحاً من يريدون مراقبة الكسوف بارتداء نظارات خاصة للكسوف لكي تحجب الأشعة الضارة بالعين.

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