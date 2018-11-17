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مفتي المملكة: ليس كل مَن تخرج من الشريعة مفتياً إلا أن ينال نصيباً وافياً من العلم

موصياً طلاب الجامعة بالاهتمام بالمحاضرات المنهجية مع الدروس العامة

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على أنه ليس كل من تخرج من الشريعة مفتياً إلا بعد أن يتضلّع من العلم وينال نصيباً وافياً منه.

موصياً في هذا الشأن طلاب العلم باستغلال سنوات وجودهم في الجامعة بالاهتمام بالمحاضرات المنهجية مع الدروس العامة والجد والحرص وملازمة العلماء الربانيين ليكونوا عوناً لهم على تلقي وطلب العلم.

جاء ذلك في رد المفتي على شروط الفتوى وهل كل من علم بالشريعة يصبح مفتياً في برنامج نور على الدرب على إذاعة القرآن الكريم ؟

حيث قال المفتي آل الشيخ: "المتخرج من الشريعة هو على خير وفي طريق الخير، لكن ليس مفتياً إلا إذا تضلّع من العلم وقراءة القرآن وكتب السنة وكتب العلماء، فليس الاجتهاد سهلاً.

وأضاف في هذا الصدد بأن الاجتهاد يأتي ثمرة ممارسة طويلة واطلاع وعلم ومعرفة، "وليس كل من يريد شي يمكنه، لابد من بذل الجهد والأسباب المتعددة لذلك".

وفي السياق ذاته، نصح المفتي طلاب العلم في بدايات دراستهم الجامعية بالإخلاص لله، وبأن يبتغوا بعلمهم وجه الله وأن يحرصوا على الجد والاجتهاد في تلقي العلم والبحث عن علماء ربانيين ليكونوا عوناً لهم على طلب العلم والاهتمام بالدروس المنهجية مع إضافة الدروس العامة.

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مفتي المملكة: ليس كل مَن تخرج من الشريعة مفتياً إلا أن ينال نصيباً وافياً من العلم
سبق

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على أنه ليس كل من تخرج من الشريعة مفتياً إلا بعد أن يتضلّع من العلم وينال نصيباً وافياً منه.

موصياً في هذا الشأن طلاب العلم باستغلال سنوات وجودهم في الجامعة بالاهتمام بالمحاضرات المنهجية مع الدروس العامة والجد والحرص وملازمة العلماء الربانيين ليكونوا عوناً لهم على تلقي وطلب العلم.

جاء ذلك في رد المفتي على شروط الفتوى وهل كل من علم بالشريعة يصبح مفتياً في برنامج نور على الدرب على إذاعة القرآن الكريم ؟

حيث قال المفتي آل الشيخ: "المتخرج من الشريعة هو على خير وفي طريق الخير، لكن ليس مفتياً إلا إذا تضلّع من العلم وقراءة القرآن وكتب السنة وكتب العلماء، فليس الاجتهاد سهلاً.

وأضاف في هذا الصدد بأن الاجتهاد يأتي ثمرة ممارسة طويلة واطلاع وعلم ومعرفة، "وليس كل من يريد شي يمكنه، لابد من بذل الجهد والأسباب المتعددة لذلك".

وفي السياق ذاته، نصح المفتي طلاب العلم في بدايات دراستهم الجامعية بالإخلاص لله، وبأن يبتغوا بعلمهم وجه الله وأن يحرصوا على الجد والاجتهاد في تلقي العلم والبحث عن علماء ربانيين ليكونوا عوناً لهم على طلب العلم والاهتمام بالدروس المنهجية مع إضافة الدروس العامة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:10 PM

مفتي المملكة: ليس كل مَن تخرج من الشريعة مفتياً إلا أن ينال نصيباً وافياً من العلم

موصياً طلاب الجامعة بالاهتمام بالمحاضرات المنهجية مع الدروس العامة

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,198

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على أنه ليس كل من تخرج من الشريعة مفتياً إلا بعد أن يتضلّع من العلم وينال نصيباً وافياً منه.

موصياً في هذا الشأن طلاب العلم باستغلال سنوات وجودهم في الجامعة بالاهتمام بالمحاضرات المنهجية مع الدروس العامة والجد والحرص وملازمة العلماء الربانيين ليكونوا عوناً لهم على تلقي وطلب العلم.

جاء ذلك في رد المفتي على شروط الفتوى وهل كل من علم بالشريعة يصبح مفتياً في برنامج نور على الدرب على إذاعة القرآن الكريم ؟

حيث قال المفتي آل الشيخ: "المتخرج من الشريعة هو على خير وفي طريق الخير، لكن ليس مفتياً إلا إذا تضلّع من العلم وقراءة القرآن وكتب السنة وكتب العلماء، فليس الاجتهاد سهلاً.

وأضاف في هذا الصدد بأن الاجتهاد يأتي ثمرة ممارسة طويلة واطلاع وعلم ومعرفة، "وليس كل من يريد شي يمكنه، لابد من بذل الجهد والأسباب المتعددة لذلك".

وفي السياق ذاته، نصح المفتي طلاب العلم في بدايات دراستهم الجامعية بالإخلاص لله، وبأن يبتغوا بعلمهم وجه الله وأن يحرصوا على الجد والاجتهاد في تلقي العلم والبحث عن علماء ربانيين ليكونوا عوناً لهم على طلب العلم والاهتمام بالدروس المنهجية مع إضافة الدروس العامة.

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