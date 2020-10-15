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"التحالف" يعلن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان

قال: نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في #الرياض.

وقال #التحالف: نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية.. ونثمن جهود لجنة الصليب الأحمر والبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى .


وكانت قد بدأت في اليمن، الخميس، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع في البلد قبل نحو 6 سنوات، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وتشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصاً من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في #الرياض.

وقال #التحالف: نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية.. ونثمن جهود لجنة الصليب الأحمر والبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى .


وكانت قد بدأت في اليمن، الخميس، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع في البلد قبل نحو 6 سنوات، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وتشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصاً من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:36 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:05 PM

"التحالف" يعلن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان

قال: نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 15 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في #الرياض.

وقال #التحالف: نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية.. ونثمن جهود لجنة الصليب الأحمر والبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى .


وكانت قد بدأت في اليمن، الخميس، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع في البلد قبل نحو 6 سنوات، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وتشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصاً من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

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