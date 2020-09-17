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تعليم عسير تعزز تعاونها مع شركات الاتصالات

لدعم عمليات "التعلم عن بعد"

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تعاونها مع شركات الاتصالات Stc )، Zain، Mobily)؛ لدعم عمليات "التعلم عن بعد" في ظل الظروف الراهنة، بتوجيه من أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال.

وأكد مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم المرحلة الحالية وأهداف رؤية المملكة 2030، في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

وبما توفره من خدمات إلكترونية، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب فيما يتعلق بضعف شبكة الاتصال في بعض المناطق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما بحث "الجوني" مع مسؤولي فرع وزارة النقل والشؤون الصحية تعزيز أوجه الشراكة وتطويرها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم عسير تعزز تعاونها مع شركات الاتصالات
سبق

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تعاونها مع شركات الاتصالات Stc )، Zain، Mobily)؛ لدعم عمليات "التعلم عن بعد" في ظل الظروف الراهنة، بتوجيه من أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال.

وأكد مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم المرحلة الحالية وأهداف رؤية المملكة 2030، في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

وبما توفره من خدمات إلكترونية، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب فيما يتعلق بضعف شبكة الاتصال في بعض المناطق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما بحث "الجوني" مع مسؤولي فرع وزارة النقل والشؤون الصحية تعزيز أوجه الشراكة وتطويرها.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:29 PM

تعليم عسير تعزز تعاونها مع شركات الاتصالات

لدعم عمليات "التعلم عن بعد"

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بندر آل عوض - عسير
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عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تعاونها مع شركات الاتصالات Stc )، Zain، Mobily)؛ لدعم عمليات "التعلم عن بعد" في ظل الظروف الراهنة، بتوجيه من أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال.

وأكد مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم المرحلة الحالية وأهداف رؤية المملكة 2030، في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

وبما توفره من خدمات إلكترونية، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب فيما يتعلق بضعف شبكة الاتصال في بعض المناطق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما بحث "الجوني" مع مسؤولي فرع وزارة النقل والشؤون الصحية تعزيز أوجه الشراكة وتطويرها.

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