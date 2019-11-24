81.84 دولاراً للبرميل.. "برنت" ينخفض بنسبة 0.57%

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.
وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.
وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.
وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.
وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.