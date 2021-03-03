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القبض على شخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد أحياء الرياض

نشره متباهياً بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحٍ ناريٍ داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهياً بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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القبض على شخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد أحياء الرياض
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحٍ ناريٍ داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهياً بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:14 PM

القبض على شخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد أحياء الرياض

نشره متباهياً بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,097

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحٍ ناريٍ داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهياً بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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