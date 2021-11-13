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الرياض تتصدر أسعار العقارات السكنية بارتفاعات وصلت إلى 82%

مختص يطرح حلولاً للقضاء على فقاعة الأسعار

تصدرت مدينة الرياض أسعار العقارات السكنية حيث وصلت إلى ما نسبته 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لباقي المدن.

وبيّن مختص أن أسباب الارتفاع تعود إلى الضخ الكبير للقروض العقارية، والتي سجلت نحو 334 مليار ريال خلال يناير من العام 2019 وحتى سبتمبر من العام الحالي 2021.

ولفت إلى أن الحلول تكمن في تشغيل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بكامل طاقتها، موضحًا أنه وفورًا ستهدأ الأسعار وتُطفئ نيرانها ويعود التوازن للسوق.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إن النشاط العقاري السكني في مدينة الرياض ارتفع من بداية 2021 إلى تاريخه بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى نحو 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لبقية المدن ومحافظات المملكة، موضحًا أن ذلك أثّر سلبًا على الأسعار باتجاه الارتفاع.

وبيّن "العمري" من خلال صفحته على "تويتر" أنه تم ضخ 334 مليار ريال خلال يناير 2019 وحتى سبتمبر 2021 كقروض عقار، مقابل شبه جمود لتحرير الأراضي وتطويرها نظير تأخر استكمال مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن المصروف منها لم يتجاوز 1.8 مليار ريال.

وكان "العمري" اقترح في وقت سبق أن يتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق، وليس التقييم الذي يتم وفق محددات معينة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 % كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7 % والزراعية بنسبة 0.3 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 % والفلل تراجعت 0.5 %، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8 % و1.4 % على التوالي.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروعاتها إلى خلق خيارات عديدة للسكان حيث بلغت المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الرياض فقط حاليًا أكثر من 24 مشروعًا سيوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية.

وأعلن برنامج "سكني" عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشروعات مدينة الرياض السكنية للوحدات تحت الإنشاء إلى 93 % في بعض المشروعات.

ووصلت نسب الإنجاز في بعض المشروعات إلى 100 %، وبدء تسليم عددٍ من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قِبل المطورين العقاريين للمشروعات، ضمن جهود برنامج "سكني" لتمكين مستفيديه من الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتصدر أسعار العقارات السكنية بارتفاعات وصلت إلى 82%
سبق

تصدرت مدينة الرياض أسعار العقارات السكنية حيث وصلت إلى ما نسبته 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لباقي المدن.

وبيّن مختص أن أسباب الارتفاع تعود إلى الضخ الكبير للقروض العقارية، والتي سجلت نحو 334 مليار ريال خلال يناير من العام 2019 وحتى سبتمبر من العام الحالي 2021.

ولفت إلى أن الحلول تكمن في تشغيل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بكامل طاقتها، موضحًا أنه وفورًا ستهدأ الأسعار وتُطفئ نيرانها ويعود التوازن للسوق.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إن النشاط العقاري السكني في مدينة الرياض ارتفع من بداية 2021 إلى تاريخه بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى نحو 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لبقية المدن ومحافظات المملكة، موضحًا أن ذلك أثّر سلبًا على الأسعار باتجاه الارتفاع.

وبيّن "العمري" من خلال صفحته على "تويتر" أنه تم ضخ 334 مليار ريال خلال يناير 2019 وحتى سبتمبر 2021 كقروض عقار، مقابل شبه جمود لتحرير الأراضي وتطويرها نظير تأخر استكمال مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن المصروف منها لم يتجاوز 1.8 مليار ريال.

وكان "العمري" اقترح في وقت سبق أن يتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق، وليس التقييم الذي يتم وفق محددات معينة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 % كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7 % والزراعية بنسبة 0.3 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 % والفلل تراجعت 0.5 %، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8 % و1.4 % على التوالي.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروعاتها إلى خلق خيارات عديدة للسكان حيث بلغت المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الرياض فقط حاليًا أكثر من 24 مشروعًا سيوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية.

وأعلن برنامج "سكني" عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشروعات مدينة الرياض السكنية للوحدات تحت الإنشاء إلى 93 % في بعض المشروعات.

ووصلت نسب الإنجاز في بعض المشروعات إلى 100 %، وبدء تسليم عددٍ من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قِبل المطورين العقاريين للمشروعات، ضمن جهود برنامج "سكني" لتمكين مستفيديه من الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

الرياض تتصدر أسعار العقارات السكنية بارتفاعات وصلت إلى 82%

مختص يطرح حلولاً للقضاء على فقاعة الأسعار

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قاسم الخبراني - الرياض
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18,171

تصدرت مدينة الرياض أسعار العقارات السكنية حيث وصلت إلى ما نسبته 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لباقي المدن.

وبيّن مختص أن أسباب الارتفاع تعود إلى الضخ الكبير للقروض العقارية، والتي سجلت نحو 334 مليار ريال خلال يناير من العام 2019 وحتى سبتمبر من العام الحالي 2021.

ولفت إلى أن الحلول تكمن في تشغيل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بكامل طاقتها، موضحًا أنه وفورًا ستهدأ الأسعار وتُطفئ نيرانها ويعود التوازن للسوق.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إن النشاط العقاري السكني في مدينة الرياض ارتفع من بداية 2021 إلى تاريخه بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى نحو 82 % خلال الربع الثالث من العام مقابل 18 % لبقية المدن ومحافظات المملكة، موضحًا أن ذلك أثّر سلبًا على الأسعار باتجاه الارتفاع.

وبيّن "العمري" من خلال صفحته على "تويتر" أنه تم ضخ 334 مليار ريال خلال يناير 2019 وحتى سبتمبر 2021 كقروض عقار، مقابل شبه جمود لتحرير الأراضي وتطويرها نظير تأخر استكمال مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن المصروف منها لم يتجاوز 1.8 مليار ريال.

وكان "العمري" اقترح في وقت سبق أن يتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق، وليس التقييم الذي يتم وفق محددات معينة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 % كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7 % والزراعية بنسبة 0.3 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 % والفلل تراجعت 0.5 %، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8 % و1.4 % على التوالي.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروعاتها إلى خلق خيارات عديدة للسكان حيث بلغت المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الرياض فقط حاليًا أكثر من 24 مشروعًا سيوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية.

وأعلن برنامج "سكني" عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشروعات مدينة الرياض السكنية للوحدات تحت الإنشاء إلى 93 % في بعض المشروعات.

ووصلت نسب الإنجاز في بعض المشروعات إلى 100 %، وبدء تسليم عددٍ من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قِبل المطورين العقاريين للمشروعات، ضمن جهود برنامج "سكني" لتمكين مستفيديه من الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

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