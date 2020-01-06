السعودية تدين وتستنكر الهجوم على "القاعدة العسكرية للقوات الأمريكية والكينية"

المملكة أكّدت وقوفها مع الأصدقاء ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي تعرّضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا؛ ما أدّى إلى مقتل وجرح أمريكيين.

وأكّدت وزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومةً وشعباً، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.