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شاهد.. "بلدية تنومة" تُنجز مشروع السلامة المرورية وتخطيط الشوارع

دهانات وعلامات وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وصيانة الأرصفة والإنارة

تقوم بلدية محافظة تنومة بمنطقة عسير حالياً بعدة مشاريع، من ضمنها: مشروع السلامة المرورية بوضع الدهانات والعلامات والتخطيطات الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعيون القطط على امتداد طريق الملك فيصل وبعض الطرق الفرعية.

وبدأت البلدية بمشروع إعادة سفلتة الشوارع والميادين وصيانة الأرصفة والإنارة في عدة قرى، واستكمال مشروع الأعمال وتحسين بوابة المدخل الجنوبي بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية "عبدالله مفرح الشهري"؛ أن هذه المشروعات تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق والسلامة المرورية وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها وستكون على عدة مراحل لتشمل مستقبلاً جميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف الشهري؛ امتداداً لهذه الجهود تقوم البلدية حالياً بأعمال مكثّفة ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري حيث تقوم بمعالجة رفع مخلفات البناء والهدم وإزالة الكتابات المشوّهة للجدران ومعالجة وضع الحاويات، وكذلك إزالة وتحسين الحواجز الخراسانية وصيانة أعمدة الإنارة وتغيير التالف منها وإصلاح الأرصفة المتهالكة وصيانة حفر الشوارع والتشققات ودهان الأرصفة والخطوط الأرضية ورفع السيارات والهياكل التالفة بالتعاون مع الجهات المختصّة.

وأشار "الشهري"؛ إلى أن هذه الأعمال بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"؛ مبيناً أن مثل هذه المشروعات تهدف للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "بلدية تنومة" تُنجز مشروع السلامة المرورية وتخطيط الشوارع
سبق

تقوم بلدية محافظة تنومة بمنطقة عسير حالياً بعدة مشاريع، من ضمنها: مشروع السلامة المرورية بوضع الدهانات والعلامات والتخطيطات الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعيون القطط على امتداد طريق الملك فيصل وبعض الطرق الفرعية.

وبدأت البلدية بمشروع إعادة سفلتة الشوارع والميادين وصيانة الأرصفة والإنارة في عدة قرى، واستكمال مشروع الأعمال وتحسين بوابة المدخل الجنوبي بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية "عبدالله مفرح الشهري"؛ أن هذه المشروعات تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق والسلامة المرورية وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها وستكون على عدة مراحل لتشمل مستقبلاً جميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف الشهري؛ امتداداً لهذه الجهود تقوم البلدية حالياً بأعمال مكثّفة ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري حيث تقوم بمعالجة رفع مخلفات البناء والهدم وإزالة الكتابات المشوّهة للجدران ومعالجة وضع الحاويات، وكذلك إزالة وتحسين الحواجز الخراسانية وصيانة أعمدة الإنارة وتغيير التالف منها وإصلاح الأرصفة المتهالكة وصيانة حفر الشوارع والتشققات ودهان الأرصفة والخطوط الأرضية ورفع السيارات والهياكل التالفة بالتعاون مع الجهات المختصّة.

وأشار "الشهري"؛ إلى أن هذه الأعمال بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"؛ مبيناً أن مثل هذه المشروعات تهدف للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
01:51 PM

شاهد.. "بلدية تنومة" تُنجز مشروع السلامة المرورية وتخطيط الشوارع

دهانات وعلامات وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وصيانة الأرصفة والإنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تقوم بلدية محافظة تنومة بمنطقة عسير حالياً بعدة مشاريع، من ضمنها: مشروع السلامة المرورية بوضع الدهانات والعلامات والتخطيطات الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعيون القطط على امتداد طريق الملك فيصل وبعض الطرق الفرعية.

وبدأت البلدية بمشروع إعادة سفلتة الشوارع والميادين وصيانة الأرصفة والإنارة في عدة قرى، واستكمال مشروع الأعمال وتحسين بوابة المدخل الجنوبي بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية "عبدالله مفرح الشهري"؛ أن هذه المشروعات تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق والسلامة المرورية وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها وستكون على عدة مراحل لتشمل مستقبلاً جميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف الشهري؛ امتداداً لهذه الجهود تقوم البلدية حالياً بأعمال مكثّفة ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري حيث تقوم بمعالجة رفع مخلفات البناء والهدم وإزالة الكتابات المشوّهة للجدران ومعالجة وضع الحاويات، وكذلك إزالة وتحسين الحواجز الخراسانية وصيانة أعمدة الإنارة وتغيير التالف منها وإصلاح الأرصفة المتهالكة وصيانة حفر الشوارع والتشققات ودهان الأرصفة والخطوط الأرضية ورفع السيارات والهياكل التالفة بالتعاون مع الجهات المختصّة.

وأشار "الشهري"؛ إلى أن هذه الأعمال بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"؛ مبيناً أن مثل هذه المشروعات تهدف للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

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