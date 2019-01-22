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ضبط وإحالة مواطن للنيابة لنقله مخالفي حدود بالقصيم وتطبيق النظام بحقهم

في جريمة مخلة تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية "مليون ريال"

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وتم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيل المخالفَيْن لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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ضبط وإحالة مواطن للنيابة لنقله مخالفي حدود بالقصيم وتطبيق النظام بحقهم
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وتم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيل المخالفَيْن لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
05:55 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:53 AM

ضبط وإحالة مواطن للنيابة لنقله مخالفي حدود بالقصيم وتطبيق النظام بحقهم

في جريمة مخلة تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية "مليون ريال"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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3,202

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة قبضت على مواطن؛ لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وتم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيل المخالفَيْن لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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