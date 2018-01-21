النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدن للرؤية الأفقية

تشمل عدداً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والشرقية .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد موجة باردة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البكيرية والفوارة وبريدة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض ِرياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والقطيف وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والكامل وخليص ورهاط وعسفان ومدركة والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع وينبع النخل والاكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد واليتمة والهندية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدن للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والشرقية .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد موجة باردة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البكيرية والفوارة وبريدة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض ِرياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والقطيف وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والكامل وخليص ورهاط وعسفان ومدركة والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع وينبع النخل والاكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد واليتمة والهندية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:54 AM

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدن للرؤية الأفقية

تشمل عدداً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,624

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والشرقية .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد موجة باردة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البكيرية والفوارة وبريدة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض ِرياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والقطيف وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والكامل وخليص ورهاط وعسفان ومدركة والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع وينبع النخل والاكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد واليتمة والهندية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,862
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة