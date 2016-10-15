ترامب يستهلّ "معاقبة تركيا" برسوم واردات الصلب ووزارتين و3 مسؤولين

بينهم وزير الدفاع.. في أولى القرارات الأمريكية بسبب غزوها للشمال السوري

في أول عقوبات يفرضها على تركيا بسبب غزوها للشمال السوري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة الرسوم على الصلب التركي، وأوقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة.

وأقر الرئيس الأمريكي، مساء الاثنين 14 أكتوبر، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50%، وأوقف المفاوضات حول اتفاق تجاري مزمع مع أنقرة.

يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"؛ ردًّا على العملية العسكرية التي تُنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، كما قال إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب، قوله: "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".

وأضاف: "سأصدر قرارات تنفيذية أخرى لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا".

كما أعلن ترامب أنه سيعاد نشر القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع، وقال: "سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار "داعش".

وأضاف أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو 2014، عندما أدى تجاهل تهديد التنظيم إلى اجتياحه سوريا والعراق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات، جاء نتيجة لـ"أعمال الحكومة التركية التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.