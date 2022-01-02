القطري "العطية" يتصدر فئة السيارات.. و "عطل" يجبر حامل اللقب على التوقف

في أولى مراحل رالي داكار السعودية 2022

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الأولى من منافسات رالي داكار السعودية 2022 في نسخته الـ44 من مدينة حائل، والذي يُقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي حتى 14 يناير، وبمشاركة أكثر من 650 مشاركًا في فئات الرالي الستة، وبمسافة إجمالية بلغت 515 كم، منها 333 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكن القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" من إنهاء المرحلة الأولى من السباق في فئة تي 1 متصدرًا للترتيب، وبتوقيتٍ بلغ 3 ساعات و30 دقيقة و53 ثانية، فيما حلّ الفرنسي سبيستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" ثانيًا بفارق 12 دقيقة و44 ثانية، أما التشيكي مارتن بروكوب فقد حلّ في المرتبة الثالثة.

وقال القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بعد انتهاء هذه المرحلة: "كانت مرحلة صعبة جدًا، وكنت أتوقع أن تكون الأمور أكثر وضوحًا، قام مساعدو "ماتيو" بعمل رائع خصوصًا في الجزء الثاني من المرحلة، وقدّم عملاً جيدًا على صعيد الملاحة، وأنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا في المراحل المقبلة، وأتوقع أن تكون المنافسةُ أقوى في المراحل المقبلة".

وشهدت المرحلة الأولى من رالي داكار، تعرض مركبة الفرنسي "بيتر هانسيل" بطل النسخة الماضية من الرالي لعطل أجبره على التوقف وانتظار فريق الدعم والصيانة.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات "كوادز"، حقق الليتواني لايسفيداس كانشيوس المركز الأول، بواقع 6 ساعات و15 دقيقة و37 ثانية، متفوقًا على الروسي أليكساندر ماكسيموف بفارق 6 دقائق و10 ثوان، فيما حلّ الأمريكي بابلو كوبيتِّي في المركز الثالث بفارق 9 دقائق و36 ثانية.

أما في فئة الدراجات النارية، فقد حسم الأسترالي دانيال ساندرز سائق فريق "غازغاز" صدارة المرحلة الأولى، بتوقيتٍ زمني بلغ 4 ساعات و38 دقيقة و40 ثانية، متقدمًا على التشيلي بابلو كوينتانيللا درّاج فريق "هوندا" صاحب المركز الثاني بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ، فيما جاء ماتياس والكنر من فريق "ريد بُل كي تي إم" ثالثًا.

وفي فئة الشاحنات، أنهى دميتري سوتنيكوف سائق فريق "كاماز" هذه المرحلة في المركز الأول، مسجلاً 4 ساعات و6 دقائق و22 ثانية، متقدمًا على زميله في الفريق إدوارد نِقولاييف بفارق 31 ثانية، فيما حل سائقا فريق "كاماز" التشيكي أليش لوبراس وزميله "براغا' في المرتبة الثالثة.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 3، حصد السائق الأمريكي سيث كوينتيرو المرتبة الأولى في هذه الفئة، بعدما سجّل توقيتًا زمنيًا قدره 4 ساعات و21 دقيقة و35 ثانية، متفوقًا على حامل لقب الفئة التشيلي تشاليكو لوبيز بفارق دقيقة و58 ثانية، فيما حلّ سبيستيان إريكسن في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 4، حقق البولندي أرون دومزالا المركز الأول لهذه الفئة، مسجلاً 4 ساعات و23 دقيقة و19 ثانية، متقدمًا على الأمريكي جونز أوستن صاحب المرتبة الثانية بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ، فيما جاء البرازيلي لوبي دي أوليفيرا في المركز الثالث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منظمو رالي داكار السعودية 2022م تعديل خط نهاية المرحلة الثانية، نظرًا للظروف الجوية التي شهدتها منطقة الأرطاوية، حيث أجبرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة منظمي الرالي على تغيير موقع معسكر المبيت "البيفواك" من الأرطاوية إلى القيصومة؛ لتلافي صعوبات الظروف الجوية.

وسينطلق المشاركون في الرالي غدًا الاثنين، من مدينة حائل إلى الأرطاوية، ومنها إلى معسكر المبيت في القيصومة، وبمسافة السباق المعلنة نفسها من قبل لإكمال المرحلة الثانية من الرالي، وسيحصل المشاركون على المساعدة من الطواقم خلال هذه المرحلة، الأمر الذي يعني عدم احتساب مرحلة الماراثون.