وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا
الجانبان بحث عبر اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة
اعلان
وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمساوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-02
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:58 PM
وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيره بالنمسا
الجانبان بحث عبر اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
8,756
2.5 مليار ..
30 يناير
11,277
91 مليار ..
29 يناير
27,305
70 مليار ..
26 أكتوبر
29,152
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!
عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير
ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع
مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!
غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد
شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا
أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا
علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!
عبدالغني الشيخ
جاهزون!!
عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير
ماجد البريكان