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ولي العهد يطمئن عن صحة رئيس الوزراء العراقي إثر استهدافه

أكد وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق بما يعزز أمنه استقراره

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره.

ومن جهته، عبَّر رئيس الوزراء العراقي -من جهته- عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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ولي العهد يطمئن عن صحة رئيس الوزراء العراقي إثر استهدافه
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره.

ومن جهته، عبَّر رئيس الوزراء العراقي -من جهته- عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:22 AM

ولي العهد يطمئن عن صحة رئيس الوزراء العراقي إثر استهدافه

أكد وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق بما يعزز أمنه استقراره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره.

ومن جهته، عبَّر رئيس الوزراء العراقي -من جهته- عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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