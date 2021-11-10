ولي العهد يطمئن عن صحة رئيس الوزراء العراقي إثر استهدافه

أكد وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق بما يعزز أمنه استقراره

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بدولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، بما يعزز أمنه واستقراره.

ومن جهته، عبَّر رئيس الوزراء العراقي -من جهته- عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.