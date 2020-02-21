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بالأسماء.. انتخاب مجلس جديد لـ"الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية"

"الغامدي" رئيساً و"طيري" نائباً.. بدأ استعداده لوضع برامج العام 2022م

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية في دورته الخامسة التي تستمر حتى 13/ 2/ 2026م.

وأسفرت الانتخابات عن تعيين الدكتور وليد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، كما كُلِّف الدكتور أحمد بن إدريس طيري نائباً للرئيس، فيما أسندت لجنة الأمانة المالية للدكتور مساعد مبارك الحسن، وضم مجلس الجمعية الجديد في عضويته كلاً من: الدكتور ماجد أحمد معافا رئيساً للجنة العلمية، والدكتور كريم لنجاوي، والدكتور يحيى محمد حيدر، والدكتورة باسمة موفق الدليقان، والدكتور خالد سعد الزهراني، والدكتورة حنان مفتي، والدكتور عبدالله مبارك النجيم، والدكتورة لمى يوسف السمنان، والدكتورة ريم صالح الجديعي، والدكتورة نجد إبراهيم أبا الحسن.

وأوضح الدكتور وليد بن محمد الغامدي أن المجلس الجديد يهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم الطبي المستمر في مجال البصريات وعلوم الرؤية والإسهام في دعم مهنة البصريات في كل القطاعات، مبيناً أن المجلس ضم لجاناً جديدة كلجنة التعليم الطبي المستمر والتمكين المهني ولجنة الجودة والحوكمة، مشيراً إلى أن المجلس بدأ استعداده لوضع برامج العام 2022م التي شملت المؤتمر الدولي السنوي للجمعية، ومتابعة إقامة وتنظيم الأيام العلمية والتوعوية للجمعية، بالإضافة إلى استقطاب الجمعية للعاملين والممارسين الصحيين من طلبة وطالبات تخصص البصريات كصف ثان لتنشيط أعمال الجمعية مع وضع حوافز مجزية للمشاركين وتكريمهم بجوائز تقديرية وعلمية كحضور المؤتمرات العالمية.

يُذكر أن الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية تأسست في عام 2007م وتستهدف تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات البصريات وعلوم الرؤية، وتبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة، والإسهام في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص البصريات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال صحة العين.

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بالأسماء.. انتخاب مجلس جديد لـ"الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية"
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية في دورته الخامسة التي تستمر حتى 13/ 2/ 2026م.

وأسفرت الانتخابات عن تعيين الدكتور وليد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، كما كُلِّف الدكتور أحمد بن إدريس طيري نائباً للرئيس، فيما أسندت لجنة الأمانة المالية للدكتور مساعد مبارك الحسن، وضم مجلس الجمعية الجديد في عضويته كلاً من: الدكتور ماجد أحمد معافا رئيساً للجنة العلمية، والدكتور كريم لنجاوي، والدكتور يحيى محمد حيدر، والدكتورة باسمة موفق الدليقان، والدكتور خالد سعد الزهراني، والدكتورة حنان مفتي، والدكتور عبدالله مبارك النجيم، والدكتورة لمى يوسف السمنان، والدكتورة ريم صالح الجديعي، والدكتورة نجد إبراهيم أبا الحسن.

وأوضح الدكتور وليد بن محمد الغامدي أن المجلس الجديد يهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم الطبي المستمر في مجال البصريات وعلوم الرؤية والإسهام في دعم مهنة البصريات في كل القطاعات، مبيناً أن المجلس ضم لجاناً جديدة كلجنة التعليم الطبي المستمر والتمكين المهني ولجنة الجودة والحوكمة، مشيراً إلى أن المجلس بدأ استعداده لوضع برامج العام 2022م التي شملت المؤتمر الدولي السنوي للجمعية، ومتابعة إقامة وتنظيم الأيام العلمية والتوعوية للجمعية، بالإضافة إلى استقطاب الجمعية للعاملين والممارسين الصحيين من طلبة وطالبات تخصص البصريات كصف ثان لتنشيط أعمال الجمعية مع وضع حوافز مجزية للمشاركين وتكريمهم بجوائز تقديرية وعلمية كحضور المؤتمرات العالمية.

يُذكر أن الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية تأسست في عام 2007م وتستهدف تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات البصريات وعلوم الرؤية، وتبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة، والإسهام في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص البصريات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال صحة العين.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:57 PM

بالأسماء.. انتخاب مجلس جديد لـ"الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية"

"الغامدي" رئيساً و"طيري" نائباً.. بدأ استعداده لوضع برامج العام 2022م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية في دورته الخامسة التي تستمر حتى 13/ 2/ 2026م.

وأسفرت الانتخابات عن تعيين الدكتور وليد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، كما كُلِّف الدكتور أحمد بن إدريس طيري نائباً للرئيس، فيما أسندت لجنة الأمانة المالية للدكتور مساعد مبارك الحسن، وضم مجلس الجمعية الجديد في عضويته كلاً من: الدكتور ماجد أحمد معافا رئيساً للجنة العلمية، والدكتور كريم لنجاوي، والدكتور يحيى محمد حيدر، والدكتورة باسمة موفق الدليقان، والدكتور خالد سعد الزهراني، والدكتورة حنان مفتي، والدكتور عبدالله مبارك النجيم، والدكتورة لمى يوسف السمنان، والدكتورة ريم صالح الجديعي، والدكتورة نجد إبراهيم أبا الحسن.

وأوضح الدكتور وليد بن محمد الغامدي أن المجلس الجديد يهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم الطبي المستمر في مجال البصريات وعلوم الرؤية والإسهام في دعم مهنة البصريات في كل القطاعات، مبيناً أن المجلس ضم لجاناً جديدة كلجنة التعليم الطبي المستمر والتمكين المهني ولجنة الجودة والحوكمة، مشيراً إلى أن المجلس بدأ استعداده لوضع برامج العام 2022م التي شملت المؤتمر الدولي السنوي للجمعية، ومتابعة إقامة وتنظيم الأيام العلمية والتوعوية للجمعية، بالإضافة إلى استقطاب الجمعية للعاملين والممارسين الصحيين من طلبة وطالبات تخصص البصريات كصف ثان لتنشيط أعمال الجمعية مع وضع حوافز مجزية للمشاركين وتكريمهم بجوائز تقديرية وعلمية كحضور المؤتمرات العالمية.

يُذكر أن الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية تأسست في عام 2007م وتستهدف تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات البصريات وعلوم الرؤية، وتبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج المملكة، والإسهام في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص البصريات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال صحة العين.

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