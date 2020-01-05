شاهد ما فعله الضباب بقائدي المركبات بالنماص: ماذا ترى؟!

موجة تظهر كثافتها على الطريق السريع الرابط بين أبها والباحة

تشهد محافظة النماص، موجة ضباب تركزت كثافتها على مركز بني عمرو ومركز السرح، حدّت من الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جدًّا.

ورصدت عدسة "سبق" كثافة الضباب على الطريق السريع الرابط بين أبها والباحة، كما شوهد بعض قائدي المركبات وقد توقفوا عن السير جانب الطريق؛ فيما استخدم آخرون "الفلاشر" للتنبيه بأخذ الحيطة والحذر.

وسجلت مناطق بني عمرو والسرح، تدنيًا في درجات الحرارة؛ حيث قاربت الـ10 درجات مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة.