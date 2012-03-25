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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.12%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.12%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:12 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9417.71 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.12%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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