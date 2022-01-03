"اللهيبي" يشهد انطلاق مراكز الطفولة المبكرة "بنات" بتعليم الحوية

أكد أهمية التنمية البدنية والاجتماعية والنفسية والذهنية للطفل

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، عبر "زووم"، حفل انطلاق مراكز الطفولة المبكرة التابعة لمكتب تعليم الحوية "بنات" البالغ عددها 10 مراكز.

نُظّم الحفل حضوريًّا في مقر الابتدائية العاشرة للطفولة المبكرة في ظل تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديرة المكتب سارة الزهراني، وعدد من القيادات التعليمية النسائية.

وأكد "اللهيبي" في كلمته أهمية أساسيات التنمية البدنية والاجتماعية والنفسية والذهنية للطفل، والتي أولتها وزارة التعليم الرعاية والاهتمام.

وأشار إلى ما تقدمه مراكز الطفولة المبكرة من تلمّس حاجات الطفل الخاصة، والارتقاء بمستويات الأداء، وتطوير مهارات النشء وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى.

وقال "اللهيبي": إن من أهداف التوسّع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم وغرس الثقة فيهم.

وقدّم شكره وتقديره لجميع القائمين والقائمات على هذا العمل نظير جهودهم في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطفل.

فيما أشادت مديرة مكتب الحوية سارة الزهراني، بالجهود الجبارة لمراكز الطفولة المبكرة، والتي من شأنها تحقيق احتياجات الطفل، باعتباره وقود المستقبل والمواطنة الصالحة.

شمل الحفل العديد من المشاركات المتنوعة لمدارس الطفولة من أناشيد وقصائد ترحيبية، وعرض فيلم وثائقي عن الطفولة المبكرة وأهميتها، ومشاركات ومداخلات قيمة لمديرات مراكز الطفولة.

في ختام الحفل، كرمت "الزايدي" مديرات مراكز الطفولة، واللجان التنظيمية والإشرافية، والمشرفات المقيمات في مراكز الطفولة المبكرة.