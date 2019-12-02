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بدأت فجراً.. أمطار جدة تتواصل وتتركز على جنوبها وشرقها

تجمعات المياه تعيق الحركة بالجنوب.. و"الأرصاد": تستمر للظهيرة

تشهد مدينة جدة، في هذه الأثناء، هطول أمطار متوسطة منذ ساعات الفجر ولا تزال تتركز على جنوبها وشرقها وكذلك الناحية الغربية من المدينة.

وشهدت بعض الأحياء الجنوبية (السنابل- الأمير فواز- الخُمرة) من المدينة تجمعات للمياه أعاقت حركة السير.

وبحسب خبراء الطقس، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لتعرُّض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

أمطار جدة أمطار جدة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدأت فجراً.. أمطار جدة تتواصل وتتركز على جنوبها وشرقها
سبق

تشهد مدينة جدة، في هذه الأثناء، هطول أمطار متوسطة منذ ساعات الفجر ولا تزال تتركز على جنوبها وشرقها وكذلك الناحية الغربية من المدينة.

وشهدت بعض الأحياء الجنوبية (السنابل- الأمير فواز- الخُمرة) من المدينة تجمعات للمياه أعاقت حركة السير.

وبحسب خبراء الطقس، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لتعرُّض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:27 AM

بدأت فجراً.. أمطار جدة تتواصل وتتركز على جنوبها وشرقها

تجمعات المياه تعيق الحركة بالجنوب.. و"الأرصاد": تستمر للظهيرة

أرشيفية
A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
5,667

تشهد مدينة جدة، في هذه الأثناء، هطول أمطار متوسطة منذ ساعات الفجر ولا تزال تتركز على جنوبها وشرقها وكذلك الناحية الغربية من المدينة.

وشهدت بعض الأحياء الجنوبية (السنابل- الأمير فواز- الخُمرة) من المدينة تجمعات للمياه أعاقت حركة السير.

وبحسب خبراء الطقس، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لتعرُّض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

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