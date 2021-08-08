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نادي الصقور يعلن روزنامة فعاليات 2021 وتتضمن معرضًا ومهرجانًا ومزادين

رافد ثقافي واقتصادي ومنصة لتعزيز الوعي البيئي مع الحفاظ على الإرث التاريخي

أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد فعالياته المقبلة، التي تقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض خلال العام 2021، وتخدم كل الصقارين في المملكة والعالم.
وكشف النادي أن الفعاليات المرتقبة متنوعة ترضي احتياجات ورغبات الصقارين، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، حيث يرمي إلى التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها كي تكون رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، مع الحفاظ على الإرث التاريخي لهذه الهواية المتجذرة لدى إنسان الجزيرة العربية، ونقلها للأجيال القادمة.
وبيَّن نادي الصقور السعودي أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هو باكورة الفعاليات، إذ انطلق الخميس بحضور مجموعة من المزارع الإنتاج الرائدة من 14 دولة، ويواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
فيما يقام في الأول من أكتوبر المقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وعلى مدى 10 أيام يوفر للصقارين مجموعة واسعة من مستلزمات الصقور وأسلحة الصيد المرخصة، والمعدات البيطرية والعديد من الفعاليات التي سيعلن عنها لاحقاً، ويتزامن المعرض مع مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، المخصص لصقور الطرح المحلي، وينطلق خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل.
ويختتم نادي الصقور السعودي روزنامة فعالياته للعام 2021 بالحدث الأضخم من نوعه في العالم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الرابعة، الذي دخل موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة، ويتضمن مسابقتي الملواح (الدعو) 400 متر والمزاين، وتنطلق فعالياته في 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر المقبل.

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نادي الصقور يعلن روزنامة فعاليات 2021 وتتضمن معرضًا ومهرجانًا ومزادين
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد فعالياته المقبلة، التي تقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض خلال العام 2021، وتخدم كل الصقارين في المملكة والعالم.
وكشف النادي أن الفعاليات المرتقبة متنوعة ترضي احتياجات ورغبات الصقارين، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، حيث يرمي إلى التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها كي تكون رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، مع الحفاظ على الإرث التاريخي لهذه الهواية المتجذرة لدى إنسان الجزيرة العربية، ونقلها للأجيال القادمة.
وبيَّن نادي الصقور السعودي أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هو باكورة الفعاليات، إذ انطلق الخميس بحضور مجموعة من المزارع الإنتاج الرائدة من 14 دولة، ويواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
فيما يقام في الأول من أكتوبر المقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وعلى مدى 10 أيام يوفر للصقارين مجموعة واسعة من مستلزمات الصقور وأسلحة الصيد المرخصة، والمعدات البيطرية والعديد من الفعاليات التي سيعلن عنها لاحقاً، ويتزامن المعرض مع مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، المخصص لصقور الطرح المحلي، وينطلق خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل.
ويختتم نادي الصقور السعودي روزنامة فعالياته للعام 2021 بالحدث الأضخم من نوعه في العالم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الرابعة، الذي دخل موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة، ويتضمن مسابقتي الملواح (الدعو) 400 متر والمزاين، وتنطلق فعالياته في 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر المقبل.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:08 PM

نادي الصقور يعلن روزنامة فعاليات 2021 وتتضمن معرضًا ومهرجانًا ومزادين

رافد ثقافي واقتصادي ومنصة لتعزيز الوعي البيئي مع الحفاظ على الإرث التاريخي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن نادي الصقور السعودي عن مواعيد فعالياته المقبلة، التي تقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض خلال العام 2021، وتخدم كل الصقارين في المملكة والعالم.
وكشف النادي أن الفعاليات المرتقبة متنوعة ترضي احتياجات ورغبات الصقارين، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، حيث يرمي إلى التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها كي تكون رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، مع الحفاظ على الإرث التاريخي لهذه الهواية المتجذرة لدى إنسان الجزيرة العربية، ونقلها للأجيال القادمة.
وبيَّن نادي الصقور السعودي أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هو باكورة الفعاليات، إذ انطلق الخميس بحضور مجموعة من المزارع الإنتاج الرائدة من 14 دولة، ويواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
فيما يقام في الأول من أكتوبر المقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وعلى مدى 10 أيام يوفر للصقارين مجموعة واسعة من مستلزمات الصقور وأسلحة الصيد المرخصة، والمعدات البيطرية والعديد من الفعاليات التي سيعلن عنها لاحقاً، ويتزامن المعرض مع مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، المخصص لصقور الطرح المحلي، وينطلق خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل.
ويختتم نادي الصقور السعودي روزنامة فعالياته للعام 2021 بالحدث الأضخم من نوعه في العالم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الرابعة، الذي دخل موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة، ويتضمن مسابقتي الملواح (الدعو) 400 متر والمزاين، وتنطلق فعالياته في 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر المقبل.

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