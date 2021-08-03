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الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر

فيما أعلن مكتب تأجير سيارات تقديم دعم مالي تمثل في التكفل بإصلاح المركبة

تعرضت طالبة الطب في جامعة الحدود الشمالية ياسمين بن عطالله العنزي وشقيقها "بندر" لحادث مروري أثناء توجهها إلى مركز اللقاحات بعرعر لتمارس عملها كمتطوعة بالمركز، وبفضل من الله حالتهما مستقرة حالياً؛ حيث ترقد "ياسمين" على السرير الأبيض في المستشفى، وكانت قد تعرضت لقطع في أوتار اليد وأجريت لها عملية جراحية، فيما أصيب شقيقها "بندر" بإصابات متفرقة وحالته الصحية مستقرة.

وقد وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لطالبة الطب وشقيقها.

من جانبه، قدم المواطن عطالله العنزي، شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على كريم رعايته ومتابعته لحالة أبنائه الصحية، مضيفاً أن ذلك يأتي امتداداً لما يقدمه من رعاية واهتمام لكافة أبناء المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء ويكتب له الأجر والمثوبة.

وقد تحدث "العنزي" لـ"سبق" فقال: "دائماً أحث أبنائي على العمل التطوعي وفخور بما تقدمه ابنتي طالبة الطب من عمل تطوعي في مركز اللقاحات، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن الغالي، وأحمد الله على لطفه ونجاتهما وحالتهما مستقرة ولله الحمد".

هذا وقد أعلن أحد مكاتب تأجير السيارات في منطقة الحدود الشمالية بتقديم دعم مالي لأسرة طالبة الطب تمثل بالتكفل بإصلاح المركبة، وتقديم سيارة بديلة لحين إصلاح المركبة، وذلك تقديرًا لجهود المتطوعين والمتطوعات وما يقدمونه من جهود كبيرة خلال جائحة ⁧كورونا⁩.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر
سبق

تعرضت طالبة الطب في جامعة الحدود الشمالية ياسمين بن عطالله العنزي وشقيقها "بندر" لحادث مروري أثناء توجهها إلى مركز اللقاحات بعرعر لتمارس عملها كمتطوعة بالمركز، وبفضل من الله حالتهما مستقرة حالياً؛ حيث ترقد "ياسمين" على السرير الأبيض في المستشفى، وكانت قد تعرضت لقطع في أوتار اليد وأجريت لها عملية جراحية، فيما أصيب شقيقها "بندر" بإصابات متفرقة وحالته الصحية مستقرة.

وقد وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لطالبة الطب وشقيقها.

من جانبه، قدم المواطن عطالله العنزي، شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على كريم رعايته ومتابعته لحالة أبنائه الصحية، مضيفاً أن ذلك يأتي امتداداً لما يقدمه من رعاية واهتمام لكافة أبناء المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء ويكتب له الأجر والمثوبة.

وقد تحدث "العنزي" لـ"سبق" فقال: "دائماً أحث أبنائي على العمل التطوعي وفخور بما تقدمه ابنتي طالبة الطب من عمل تطوعي في مركز اللقاحات، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن الغالي، وأحمد الله على لطفه ونجاتهما وحالتهما مستقرة ولله الحمد".

هذا وقد أعلن أحد مكاتب تأجير السيارات في منطقة الحدود الشمالية بتقديم دعم مالي لأسرة طالبة الطب تمثل بالتكفل بإصلاح المركبة، وتقديم سيارة بديلة لحين إصلاح المركبة، وذلك تقديرًا لجهود المتطوعين والمتطوعات وما يقدمونه من جهود كبيرة خلال جائحة ⁧كورونا⁩.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:19 PM

الأمير وجّه بالرعاية.. نجاة طالبة وشقيقها من حادث في طريقهما للتطوع بعرعر

فيما أعلن مكتب تأجير سيارات تقديم دعم مالي تمثل في التكفل بإصلاح المركبة

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نواف الغضوري - عرعر
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تعرضت طالبة الطب في جامعة الحدود الشمالية ياسمين بن عطالله العنزي وشقيقها "بندر" لحادث مروري أثناء توجهها إلى مركز اللقاحات بعرعر لتمارس عملها كمتطوعة بالمركز، وبفضل من الله حالتهما مستقرة حالياً؛ حيث ترقد "ياسمين" على السرير الأبيض في المستشفى، وكانت قد تعرضت لقطع في أوتار اليد وأجريت لها عملية جراحية، فيما أصيب شقيقها "بندر" بإصابات متفرقة وحالته الصحية مستقرة.

وقد وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لطالبة الطب وشقيقها.

من جانبه، قدم المواطن عطالله العنزي، شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على كريم رعايته ومتابعته لحالة أبنائه الصحية، مضيفاً أن ذلك يأتي امتداداً لما يقدمه من رعاية واهتمام لكافة أبناء المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يجزي الأمير خير الجزاء ويكتب له الأجر والمثوبة.

وقد تحدث "العنزي" لـ"سبق" فقال: "دائماً أحث أبنائي على العمل التطوعي وفخور بما تقدمه ابنتي طالبة الطب من عمل تطوعي في مركز اللقاحات، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن الغالي، وأحمد الله على لطفه ونجاتهما وحالتهما مستقرة ولله الحمد".

هذا وقد أعلن أحد مكاتب تأجير السيارات في منطقة الحدود الشمالية بتقديم دعم مالي لأسرة طالبة الطب تمثل بالتكفل بإصلاح المركبة، وتقديم سيارة بديلة لحين إصلاح المركبة، وذلك تقديرًا لجهود المتطوعين والمتطوعات وما يقدمونه من جهود كبيرة خلال جائحة ⁧كورونا⁩.

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