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"خيركم" بجدة وإذاعة القرآن تطلقان الموسم السادس من المهرة

لإبراز النماذج القرآنية المتميزة وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة

أطلقت إذاعة القرآن الكريم وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أمس، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المَهرة الرمضانية للعام السادس على التوالي التي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وفي عامها السادس على التوالي يتنافس فيها 63 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة بعد أن كانوا خلال الأعوام السابقة لا يتجاوزون 36 مشاركاً، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة، وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبين حنفي أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة, مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 25 ألف ريال, في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة, التي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، منوهاً بأن المَهرة قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الخمسة أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإشادات المسؤولين.

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"خيركم" بجدة وإذاعة القرآن تطلقان الموسم السادس من المهرة
سبق

أطلقت إذاعة القرآن الكريم وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أمس، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المَهرة الرمضانية للعام السادس على التوالي التي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وفي عامها السادس على التوالي يتنافس فيها 63 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة بعد أن كانوا خلال الأعوام السابقة لا يتجاوزون 36 مشاركاً، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة، وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبين حنفي أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة, مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 25 ألف ريال, في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة, التي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، منوهاً بأن المَهرة قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الخمسة أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإشادات المسؤولين.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:16 PM

"خيركم" بجدة وإذاعة القرآن تطلقان الموسم السادس من المهرة

لإبراز النماذج القرآنية المتميزة وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت إذاعة القرآن الكريم وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أمس، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المَهرة الرمضانية للعام السادس على التوالي التي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وفي عامها السادس على التوالي يتنافس فيها 63 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة بعد أن كانوا خلال الأعوام السابقة لا يتجاوزون 36 مشاركاً، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة، وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبين حنفي أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة, مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 25 ألف ريال, في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة, التي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، منوهاً بأن المَهرة قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الخمسة أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإشادات المسؤولين.

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